Het Droomschip wint 'Grote Voorleesdag' 28 februari 2018

Leefschool Het Droomschip uit Eeklo hebben de Grote Voorleesdag gewonnen. Dat was een organisatie van de ouderkoepelverenigingen GO!-ouders. Ook de Zeeleeuwen van het Droomschip uit de klas van juf Dinah deden mee. Elke dag kwam een papa, opa of broer van een van de kinderen langs om voor te lezen aan de hele klas. "De organisatoren waren zo gecharmeerd door dit initiatief dat het Droomschip in de prijzen viel. De school ontving een mooi boekenpakket om de schoolbibliotheek mee aan te vullen", klinkt het.





(JSA)