Herman Brusselmans in Koperen Leeuw 07 februari 2018

Herman Brusselmans komt op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari naar De Koperen Leeuw in Eeklo. Een unieke kans om de succesauteur te leren kennen. Hij komt twee avonden in zijn eigen stijl voorlezen uit eigen werk. Na de pauze is er een interview en mag het publiek vragen stellen. Telkens om 20 uur. Kaarten: 15 euro. Info: www.koperenleeuw.be. (JSA)