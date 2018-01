Herbakkersfestival weer twee weekends 26 januari 2018

02u51 0 Eeklo De kogel is door de kerk: het Herbakkersfestival in Eeklo zal ook deze zomer gespreid worden over twee weekends.

Op zaterdag 11 augustus en zondag 12 augustus wordt een eerste weekend gehouden door muziekclub N9 op het Canadaplein en in de Boelare. De optredens van vzw Bakfiets worden gehouden van vrijdag 17 tot zondag 19 augustus op het grote Herbakkersplein.





"Het jaarlijkse gratis zomerfestival vindt opnieuw plaats in het centrum van Eeklo", zegt schepen van Evenementen Ann Van den Driessche (CD&V+). "In het eerste weekend neemt muziekclub N9 je mee op sleeptouw op het Canadaplein. Met een wereldmarkt op zondagmiddag in de verkeersvrije Boelare. In het tweede weekend schotelt vzw Bakfiets je pop en rock voor op het Herbakkersplein, met op vrijdag metal op het programma. Ook de Markt wordt dit jaar verder bekeken als mogelijke locatie."





Welke namen op het podium staan, wordt pas later bekend gemaakt. Info: www.herbakkersfestival.be. (JSA)