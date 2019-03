Herbakkersfestival verhuist van centrum naar terrein aan Blokhutten: “Veel groener, veel gezelliger!” Weekend van 16 tot 18 augustus weer gratis stadsfestival Joeri Seymortier

14 maart 2019

18u57 0 Eeklo Het Herbakkersfestival in Eeklo zal deze zomer voor het eerst niet georganiseerd worden op het Herbakkersplein in het hartje van de stad. De organisatoren trekken naar het groene terrein tussen de Blokhutten en het Sportpark. “Een nieuwe uitdaging. Het terrein is een pak groener, en we kunnen daar voor veel meer gezelligheid zorgen”, klinkt het.

De stad Eeklo, de vzw Bakfiets en muziekclub N9 deden al enkele weken geheimzinnig over de nieuwe locatie van het Herbakkerfestival. Na twaalf jaar verhuist het grootste stadsfestival van het Meetjesland naar een groene open plek. Het podium zal opgebouwd worden op de atletiekterreinen waar ACME aan hamerslingeren en discuswerpen doet. Het is het terrein tussen de Blokhutten en het Sportpark, rechts van het Scoutspad.

“Deze verhuis moet nieuwe zuurstof geven aan ons Herbakkersfestival”, zegt schepen van Feestelijkheden Ann Van den Driessche (Open Vld). “Vorig jaar was het onduidelijk of het Herbakkersplein nog gebruikt zou kunnen worden, omdat er verbouwingsplannen waren aan De Herbakker. Die plannen zijn nu wel uitgesteld, maar de vzw Bakfiets was al op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor het Herbakkersfestival. Het Herbakkersplein is deze zomer toch bruikbaar, maar Bakfiets en de N9 kiezen nu toch voor een nieuwe locatie. De locatie aan de Blokhutten wordt een pak groener, en kan dus ook een pak gezelliger worden. Ik ben blij dat iedereen weer aan hetzelfde ‘zeel’ trekt, en dat we weer samen kunnen bouwen aan een fantastisch feestweekend voor onze stad en de regio.”

Lat-relatie

Het Herbakkersfestival wordt dit jaar georganiseerd op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus. De vzw Bakfiets en muziekclub N9 waren twee jaar gescheiden in elk een weekend, maar gaan vanaf nu weer samen één muziekweekend organiseren. “Het bestuur is verjongd en het is misschien goed dat het Herbakkersfestival na zoveel jaar eens kan uitbreken”, zegt oud-voorzitter Geert Faes. “Bakfiets en de N9 hadden een beetje een lat-relatie, maar voor dit jaar is er weer een echt huwelijk. Door samen te werken zijn we er zeker van dat één plus één drie kan worden. Het Herbakkersfestival blijft sowieso een gratis stadsfestival. Welke namen we kunnen strikken, maken we pas later bekend.”

Hoelahoepen

De nieuwe locatie kan dan wel groener en opener zijn, toch trekt het festival weg uit de stadskern. De nieuwe bestuursploeg wou nochtans net meer leven in het centrum. “Die extra festiviteiten komen ook in het centrum”, zegt schepen Van den Driessche. “We zijn nu alles aan het inventariseren. Wees gerust: er zal deze zomer veel bedrijvigheid in ons centrum zijn. Maar de Markt parkeervrij maken, gewoon omdat enkele mensen zouden kunnen ‘hoelahoepen’: dat gaan we niet meer doen. We zorgen voor een mooi gevuld zomerprogramma”, klinkt het nog.