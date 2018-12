Herbakkersfestival moet het (voorlopig) met minder geld doen Joeri Seymortier

18 december 2018

16u41 0 Eeklo Het Herbakkersfestival in Eeklo moet het in 2019 met 32.000 euro stadssubsidie doen, in plaats van de 50.000 van de twee afgelopen jaren.

De gemeenteraad van Eeklo heeft de begroting 2019 gestemd en daarin staat 32.000 euro ingeschreven voor de vzw Bakfiets. Dit en vorig jaar kreeg de vzw nochtans 50.000 euro. N-VA en CD&V probeerden nog om de 18.000 euro extra nu opnieuw te voorzien, maar er was niet genoeg steun. Toch bestaat de kans dat er begin volgend jaar nog een aanpassing komt.

“32.000 euro is eigenlijk de normale basissubsidie voor vzw Bakfiets”, zegt schepen van Evenementen Ann Van den Driessche, nu nog CD&V en volgend jaar Open Vld. “Er was inderdaad voor twee jaar beslist dat er 18.000 euro extra zou gegeven worden. Maar die beslissing was er enkel voor 2017 en 2018. Ik weet dat de ploeg van het Herbakkersfestival ongerust is, maar we gaan de subsidie in januari met de nieuwe bestuursploeg van de stad herbekijken. Jammer dat hier politieke spelletjes rond gespeeld worden.”

Uittredend burgemeester Koen Loete (CD&V) zegt dat hij de 18.000 euro extra er nu al in wou, maar geen steun kreeg van het volledige schepencollege. “Het Herbakkersfestival heeft in tien jaar tijd een mooie reputatie opgebouwd. Als die mensen hun sterk niveau willen behouden, is dat extra geld nodig”, zegt Loete.

Het bestuur van het Herbakkersfestival zegt dat ze artiesten moeten boeken, en dus snel duidelijkheid willen. Schepen Christophe De Waele (Open Vld) sust. “De nieuwe ploeg kan begin volgend jaar keuzes maken, en het budget wijzigen. Wij zullen iedereen zo snel mogelijk zekerheid geven. Niemand moet ongerust zijn”, zegt De Waele.