Herbakkersfestival blijft bekoren 20 augustus 2018

02u24 0 Eeklo Het Herbakkersfestival in Eeklo heeft er weer een geslaagde editie opzitten. Het Meetjesland kwam massaal meefeesten.

Het Herbakkersfestival kreeg zondagavond de kers op de taart, met een geslaagd optreden van K's Choice. Zaterdagavond brachten Red Zebra en CPeX veel sfeer, maar waren het eigenlijk de Meetjeslanders van The Sloofs die nog de meeste schwung op het Herbakkersplein konden brengen. Vrijdagavond was ook al sterk gestart met een bomvol plein voor de stevige gitaren van de metalavond.





Dorst

"Dit is en blijft een gratis stadsfestival, dus is het voor ons zeer belangrijk dat er veel mensen komen meefeesten", zegt organisator Geert Faes. "Zonder mensen die pintjes komen drinken, kunnen wij geen Herbakkersfestival organiseren. Natuurlijk is er de steun van de stad en van heel wat sponsors, maar zonder publiek met veel dorst lukt dit echt niet."





Of de inwoners van Eeklo en het Meetjesland ook volgend jaar van een Herbakkersfestival zullen kunnen genieten, zal afhangen van de nieuwe politici die in oktober gekozen worden en het volgend jaar voor het zeggen hebben. Nu geeft de stad meer dan 50.000 euro, en zonder dat geld geen festival. Sommige partijen, waaronder SMS, zijn eerder voorstander om de oude Eeklo Kermis weer naar de Markt te halen. (JSA)