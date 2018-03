Heraanleg Leopoldlaan (N9) pas volgend jaar 21 maart 2018

De heraanleg van de Leopoldlaan (N9) in Eeklo zal dit jaar niet meer starten. Het grote werk start ten vroegste na de volgende winter.





De heraanleg van de Leopoldlaan werd aangekondigd als het grootste project van 2018. Maar dit jaar zal daar niet veel meer gebeuren. "We gaan dit jaar de Brugsesteenweg naast de Leopoldlaan stap voor stap aanpakken", zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). "De startnota en projectnota voor de Leopoldlaan zelf zijn goedgekeurd en de budgetten zijn vrijgemaakt. We zouden dus eigenlijk in september of oktober kunnen starten. Maar we gaan dat niet doen. We kiezen er samen met de Administratie Wegen en Verkeer voor om pas na de volgende winter te starten. De werken zullen een klein jaar duren, en zo kunnen we in één ruk doorwerken, zonder dat een winterprik stokken in de wielen steekt." Dit jaar zal aan de parallelweg Brugsesteenweg gewerkt worden. Op 9 april starten daar de effectieve werken. Tot eind augustus zal daar stap per stap een deel vernieuwd worden. Er wordt in veel kleine fasen gewerkt, om de huizen in de Brugsesteenweg zo goed mogelijk bereikbaar te houden. (JSA)