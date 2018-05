Helden ook dit jaar in het park 17 mei 2018

Muziekclub N9 zet ook deze zomer de traditie verder van het gratis wereldmuziekfestival 'Helden in het Park' in N9. Het volledige programma van Helden in het Park 2018 is ondertussen bekend. Op donderdagavonden 26 juli en 2, 9 en 16 augustus treden er telkens twee acts op in het Eeklose Heldenpark. Helden in het Park blijft ook dit jaar gratis. Wie het programma wil ontdekken, kan surfen naar www.hihp.be. (JSA)