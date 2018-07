Hardleerse drugsverslaafde krijgt celstraf 14 juli 2018

Een hardleerse crimineel uit Eeklo met een stevig strafverleden, is gisteren veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor een hele resem misdrijven begin dit jaar. Hij pleegde verschillende diefstallen, en sloeg ook uit het niets het raam van een bakkerij in. Twee toevallige voorbijgangers kregen klappen. Eén slachtoffer was tijdelijks arbeidsongeschikt. Volgens zijn advocaat heeft alles te maken met zijn speedverslaving.





De rechter volgde de advocaat daarin, en sprak één van de twee jaren cel uit met uitstel. Daarin moet de man zich laten opnemen voor zijn verslaving. Hij moet ook 4.000 euro betalen.





"Als u deze kans niet grijpt, en uw leven niet anders inricht, valt alles op uw hoofd", sprak rechter Bruno Stockman hem toe (OSG)