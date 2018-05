Handrem defect: brandweervoertuig belandt in gracht 25 mei 2018

Een voertuig van de Brandweerzone Meetjesland is gisteren pal voor het AZ Alma in Eeklo in de gracht beland.





De brandweer was het wegdek op de Ringlaan aan het opruimen, toen het fout liep. "Een technisch mankement aan de handrem", zegt de brandweerpost Eeklo. "Er was weinig aan de hand. De auto liep geen enkele schade op en kon veilig uit de gracht gehaald worden door de takeldienst."





Op sociale media leverde de foto wat rumoer op. Daarbij werden heel wat insinuaties gemaakt, die snel de kop ingedrukt werden. Geen duikoefening, wel een dom ongeval dat een ludiek beeld oplevert. (DJG)