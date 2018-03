Handelaars op rem voor parkeervrije Markt ACTIEGROEP WIL AUTO'S ALLEEN WEG OP ZATERDAG EN ZONDAG JOERI SEYMORTIER

21 maart 2018

02u31 0 Eeklo Er komt maar geen akkoord voor een parkeervrije Markt tijdens zomermaanden juli en augustus. De handelaars gaan nu op de rem staan en willen enkel in het weekend de auto's weg. Burgemeester Loete zet iedereen rond de tafel.

Het nieuwe voorstel om de Markt van Eeklo parkeervrij te maken, moest begin dit jaar al genomen zijn zodat er genoeg tijd zou zijn om alles goed voor te bereiden. Maar bij de officiële start van de lente is er van een zomerakkoord nog geen sprake. Vorig jaar werd de Markt tijdens de zomer zes weken lang volledig parkeervrij gemaakt. Met veel gemor, want er waren te weinig activiteiten, dus de Markt stond vooral veel leeg. De stad had nu het voorstel om de Markt enkel parkeervrij te maken vanaf donderdag na de wekelijkse markt tot zondagavond. Van maandag tot en met woensdag zou er wel geparkeerd mogen worden. Ook dat zien de handelaars niet zitten.





De Economische Raad en heel wat handelaars bundelen hun krachten in de actiegroep 'Geen parkeervrije markt zonder waardig alternatief'. "Horeca en winkeliers vragen dat er kan geparkeerd worden op het marktplein", zegt woordvoerder Nicole De Munter. "Voor hen is dat een belangrijke voorwaarde om hun zaak rendabel te houden. De stad wil de Markt deze zomer weer parkeervrij, maar over leuke activiteiten hebben we nog niets gehoord. Wij kunnen ons vinden in een voorstel om gedurende zes weken de Markt parkeervrij te maken op zaterdag en zondag. Omdat zaterdag de belangrijkste dag is voor het realiseren van omzet, vragen we uitdrukkelijk om dichtbij een waardig alternatief voor de parkeerplaatsen aan te bieden en in elk geval parkeren op de Markt toe te laten als er die dag geen activiteiten voorzien worden."





Marc Windey (SMS) vreest dat de discussie weer dezelfde richting uitgaat als die van vorig jaar. "Blijkbaar zijn er geen lessen geleerd", zegt Windey. "We zijn eind maart, dus dat overleg met de handelaars moest er al lang geweest zijn. Maar schiet de middenstand hier niet in eigen voet? Waarom hebben ze het moeilijk en is er leegstand? Misschien omdat een volgeparkeerde markt ongezellig is. Geef dit toch een kans."





Schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld) bleef maandagavond stil op de gemeenteraad. Maar zijn T-shirt met daarop een parkeerbord zei boekdelen. Burgemeester Koen Loete (CD&V+) hoopt snel op een oplossing. "We hebben nu van alle politieke fracties en van de handelaars een standpunt. Nog voor de paasvakantie zet ik iedereen rond de tafel voor een compromis waar iedereen zich in kan vinden."