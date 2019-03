Handbalclub Eeklo gaat voor (wellicht) allerlaatste Funky Friday Joeri Seymortier

03 maart 2019

20u00 0 Eeklo Handbalclub Eeklo organiseert op vrijdag 8 maart Funky Friday. Wellicht wordt het de allerlaatste editie.

Het feestconcept ontstond in 2010 bij enkele spelers van handbalclub Eeklo. Ze wilden mensen een leuke avond bezorgen, en ook geld inzamelen voor hun sportclub. De negende editie wordt wellicht ook de laatste. “Ondanks verwoede pogingen, werd er binnen de club geen opvolging gevonden”, zegt Thomas Lievens. “We organiseren Funky Friday nu al negen jaar met hart en ziel, maar ondertussen is er veel veranderd. We organiseren alles volledig vrijwillig en onbezoldigd, wat toch een serieus engagement is. Het is jammer om te merken dat we binnen onze club geen opvolging vinden, al doen we nog altijd hard ons best en hopen we dat er na Funky Friday 2019 mensen zullen opstaan. Al vrezen we hiervoor. Positief is wel dat onze handbalclub zelf draait als nooit te voren, met heel wat nieuwe leden de laatste jaren.”

Wie nog eens echt wil feesten, moet op vrijdag 8 maart naar zaal Seven in Eeklo. Op de affiche staan grote namen als Maxim Lany en Neon. Het feest is enkel voor wie 18 jaar is of ouder, en kaarten in voorverkoop koopt. Info op de Facebookpagina ‘FunkyFridayEeklo’.