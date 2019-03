Grote schoolstaking van woensdag: “Leerlingen moeten sowieso naar school komen” Joeri Seymortier

18 maart 2019

15u41 2 Eeklo In het College ten Doorn in Eeklo, de grootste school van het Meetjesland, wordt woensdag door enkele leerkrachten gestaakt. De leerlingen moeten verplicht aanwezig zijn op school. Een overzicht van enkele scholen in de regio.

Woensdag wordt in heel het land een grote schoolstaking aangekondigd. In College ten Doorn in Eeklo hebben al verschillende leerkrachten laten weten te zullen staken. Ze hebben nog de tijd tot woensdagochtend om dat aan de directie door te geven. “Er zal bij ons gestaakt worden, maar het is op dit moment zeker niet zo dat de helft van de school plat zal liggen”, zegt woordvoerder Paul Wallaert. “We merken wel dat de stakingsbereidheid nu groter is dan anders. We hebben een brief meegegeven aan alle ouders, waarin we duidelijk stellen dat de leerlingen woensdag zeker op school verwacht worden. Dat is en blijft een officiële schooldag. Wanneer een leerkracht er niet is, dan zullen de leerlingen opgevangen worden door collega’s die wel werken.”

In De Regenboog in Ertvelde staat woensdag al langer een studiedag gepland, en die gaat gewoon door. Er zijn maar een drietal leerkrachten die afgezegd hebben. “Werkend op woensdag, maar meelevend in het hart”, zegt directeur Marie-Rose Vandevelde over de situatie.

In basisschool Kruipuit in Adegem staken drie leerkrachten, maar gaan de lessen gewoon door. In de kleine dorpsschool Twinkel in Oostwinkel staakt woensdag geen enkele leerkracht, maar leeft de bezorgdheid volgens directeur Pieter Van Hecke wel.