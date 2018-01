Gronden naast N49 worden 'zonnegordel' 19 januari 2018

02u42 0

Eeklo wil de gronden naast de Expressweg N49 omvormen tot een zonnegordel. Op die vrije gronden komt een lang uitgestrekt zonnepanelenpark.





Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft jaren geleden heel wat gronden naast de N49 opgekocht als reservestrook, indien er ooit uitbreidingswerken nodig zouden zijn. Er gebeurt al jaren niets op die gronden, maar daar wil de stad verandering in brengen. "Naast de windmolens die nu al naast onze N49 staan, willen we nu ook een zonnegordel creëren", zegt schepen van Duurzaamheid Bob D'haeseleer (Groen). "Die zonnegordel wordt een mix van zonnepanelen, waterbuffers en weiden met wilde bloemen. De stad heeft zelf geen gronden in haar bezit, maar we willen coördinator spelen tussen de eigenaars en de verschillende partners om die zonnegordel daar te krijgen. Het zou goed zijn als dat tussen alle eigenaars als één project gedragen zou kunnen worden."





Eeklo wil nog meer inzetten op zonne-energie en werkt ook aan een project om burgers te laten participeren in nieuwe projecten. Dat kan zijn door zelf zonnepanelen op je dak te leggen, of mee te financieren in nieuwe zonnepanelen die op het stadspatrimonium gelegd zal worden. (JSA)