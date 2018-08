Groen moet verkiezingsbord weghalen 18 augustus 2018

Groen gaat dit weekend een verkiezingsbord weghalen in de Snuifmolenstraat in Eeklo. N-VA onderzocht de zaak en ontdekte dat het tuintje voor het huis van de moeder van Groen-schepen Bob D'haeseleer stadsgrond is, en dus geen privé-tuintje. Op openbaar terrein mogen geen verkiezingsborden gezet worden. "De verkiezingskoorts begint duidelijk te stijgen", reageert schepen D'haeseleer. "Op die plek staan al voor de zesde keer campagneborden, en nooit was er een probleem. Maar op papier is het geen privé-tuintje, dus zullen we het bord weghalen." (JSA)