Groen heeft lijst bijna klaar (maar laat nog 5 plaatsen open) 29 mei 2018

Eeklo Groen Eeklo heeft al 22 van de 27 kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De jongste is Femke Van Durme, die pas eind september 18 wordt.

Dat de muzikanten Tom Dice en Matyas Blanckaert erop zouden staan, werd eerder al bekend gemaakt. Ook Femke Van Durme krijgt een plaats. Zij is met stip de jongste kandidaat, want ze wordt eind september pas 18 jaar. Ze is de dochter van wijlen Wilfried Van Durme, oud-gemeenteraadslid, volksvertegenwoordiger en grondlegger van het vroegere Agalev in Eeklo. "Op de begrafenis van mijn vader vertelde Meyrem Almaci dat het werk verdergezet wordt. Het is mijn plicht om verder te bouwen op alles wat hij voor Eeklo heeft gedaan", zegt Femke.





"We hebben 22 van onze 27 kandidaten", zegt voorzitter Janick Smessaert. "Ons werk is dus nog niet af. Politiek engagement komt voor iedereen anders. Sommige mensen hebben drie seconden nodig om te beslissen, anderen twee jaar. Wij zetten niemand onder druk van een deadline."





De namen die nu al bekend zijn: Amourie Vanden Eynde, Tom Vercruysse, Femke Van Durme, Tom 'Dice' Eeckhout, ereschepen Jan Van Streyndonck, Paul Van Vooren, Nasser Ghajar Afshar, Jonas Deilgat, Marijke Lescrauwaet, Frank Schollaert, Carl Van Steenbrugge, Anita Goethals, Petra Wille, Magda Verminck, Fleur Foré, Isaura Calsyn, gemeenteraadsleden Jannick Smessaert en Lut De Jaeger, Matyas Blanckaert, Marie-Christine Buyck, schepen Bob D'Haeseleer en Subadra Van Loo. (JSA)