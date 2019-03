Groen Eeklo gooit twee dames in de verkiezingsstrijd Anthony Statius en Joeri Seymortier

09 maart 2019

17u42 0 Eeklo Niet frontman Bob D’Haeseleer maar twee jonge vrouwen zullen Groen Eeklo vertegenwoordigen op de verkiezingen in mei. Isaura Calsyn (24) en Femke Van Durme (18) zullen allebei op de Vlaamse lijst van Groen staan.

Kersvers schepen van Cultuur, Jeugd en Onderwijs Isaura Calsyn is de jongste schepen van Groen en zij krijgt een tweede lijstduwersplaats op de Vlaamse lijst (26ste plaats) vlak boven de Gentse schepen Filip Watteeuw. Ook Femke Van Durme is geen onbekende. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was zij één van de jongste kandidaten en in mei staat ze op de 15de plaats van de opvolgers. “We hebben de voorbije weken, maanden gezien hoe een klimaatgeneratie is opgestaan. Ik wil hun stem vertegenwoordigen”, zegt Femke.

In tegenstelling tot eerdere berichten is schepen Bob D’Haeseleer geen kandidaat. “Ik heb mij geëngageerd voor zes jaar Eeklo”, zegt Bob. “We hebben hoog ingezet, we hebben een mooie ploeg en een sterk bestuursakkoord. Dit realiseren is voorlopig het belangrijkste.”