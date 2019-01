Groen Eeklo, Evergem en Lievegem trekken zondag naar klimaatmars Joeri Seymortier

25 januari 2019

Eeklo Groen Eeklo, Groen Lievegem en Groen Evergem roepen Meetjeslanders op om op zondag 27 januari samen naar de klimaatmars in Brussel te gaan.

De groep wil zondagvoormiddag met treinlijn 58 naar de klimaatmars ‘Claim the Climate’ gaan. “Als de regeringen zich afvragen waar het draagvlak voor klimaatactie is, dan gaan we dat zondag tonen op de klimaatmars in Brussel” zegt Jonas Deilgat van Jong Groen Eeklo. “Daarom namen we met Jong Groen Eeklo het initiatief om met zoveel mogelijk naar Brussel te gaan om ons ongenoegen over het falend klimaatbeleid te uiten en te tonen dat het anders kan.”

De Meetjeslandse groenen slaan de handen in mekaar. “Groen Eeklo, Jong Groen Lievegem, Groen Lievegem en Groen Evergem scharen zich vol achter dit initiatief”, zegt Wout Bonroy, gemeenteraadslid voor Groen in Lievegem. “De ministers laten het na om een doortastend antwoord op de klimaatproblemen te geven. Blijvend druk uitoefenen op onze politici blijft dus meer dan nodig.”

De klimaatbetogers kunnen mee met de trein. Vertrek om 11.11 uur in Eeklo, 11.15 uur in Waarschoot, 11.20 uur in Sleidinge en om 11.24 uur in Evergem. Afspraak telkens twintig minuten voor het vertrek aan het station.