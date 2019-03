Gratis zakjes bloemenzaad voor inwoners Eeklo Joeri Seymortier

23 maart 2019

10u29 0 Eeklo De Landelijke Gilde en de milieuraad van Eeklo delen de komende dagen weer gratis zakjes bloemenzaad uit aan de inwoners van de stad.

De bedoeling is om weer meer veldbloemen in het straatbeeld te krijgen. “Veldbloemen creëren voor iedereen een zomerse kleurenpracht en zijn belangrijk voor de biodiversiteit”, zegt voorzitter Luc Vande Ryse van de Landelijke Gilde Eeklo. “Heel wat soorten insecten, vlinders en in het bijzonder de bijen, maar ook vogels en andere soorten fauna winnen erbij.”

Er wordt dinsdag een informatieavond georganiseerd waarop al meteen een deel van de bloemenzaadzakjes uitgedeeld worden. Iedereen is welkom op dinsdag 26 maart om 19.30 uur in de halfronde zaal van het Stadskantoor, Industrielaan 2. Je kan de zakjes ook ophalen op zaterdag 30 maart in de Kleemhoek 1a in Eeklo. Vanaf 27 maart zijn de zaden ook te verkrijgen aan de balies van het Stadskantoor (Industrielaan 2), STIP (Molenstraat 36) en Stadhuis (Markt 34).