Gratis hapjes en drankjes op lentereceptie rommelmarkt ‘t Kaaiken Joeri Seymortier

11 april 2019

11u43 0 Eeklo De organisatoren van de wekelijkse zondagse rommelmarkt op ’t Kaaiken in Eeklo geven op zondag 14 april hun lentereceptie.

Elk jaar stunten de mannen van ’t Kaaiken door hun nieuwjaarsreceptie pas in de lente te geven. “De rommelmarkt is buiten, en dus is klinken op het nieuwe jaar veel leuker in de lentezon”, klinkt het. “In januari is iedereen moe gefeest. Daarom trakteren wij onze trouwe bezoekers liever op 14 april. Iedereen is welkom om mee te vieren.”

Er komen zondag extra standhouders, en voor alle bezoekers zijn er gratis drankjes en hapjes. De mannen van ’t Kaaiken laten je kiezen tussen oliebollen, bitterballen of pasta, vergezeld van een glaasje cava, een pintje of een frisdrank. De markt start om 6 uur en duurt tot 13 uur. De receptie start zondag om 10 uur.