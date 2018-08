Graffiti onder de brug 01 augustus 2018

Een twintigtal gerenommeerde graffitikunstenaars verzamelen op zondag 5 augustus op de grens van Eeklo met Maldegem, voor een grote graffiti-jam onder de brug van Balgerhoeke. Je kan tussen 10 en 20 uur een kijkje komen nemen. Er zijn drankjes en hapjes, en enkele dj's staan in voor de gepaste muziek.





"Balgerhoeke Brug was eerst een geliefde illegale spot voor lokale writers, maar de brug werd enkele jaren geleden op legale wijze onder handen genomen door een aantal internationale schrijvers", zegt schepen Valerie Taeldeman (CD&V). "Ondertussen zijn de schilderijen zwaar gehavend door de regen en is er een herwaardering van de Lieve aan de gang. Een ideale combinatie."





Info: 050/72.86.28. (JSA)