Gouden liefde begon in het jeugdhuis 25 april 2018

Walter Claeys en Rita Van den Driessche uit de Raverschootstraat in Eeklo zijn vijftig jaar getrouwd. Ze werden gevierd door het stadsbestuur, en door zus Ann Van den Driessche die er schepen is. Walter en Rita hebben één zoon, Jean-Claude. Ze leerden elkaar kennen in het jeugdhuis van Eeklo. Walter heeft gewerkt bij Bonater Phillips in Gent en bij Uneklo. Rita heeft altijd bij haar ouders in de zaak meegewerkt, de Yeti ijspiste, en deed daar de administratie. Walter en Rita houden ervan om uit eten te gaan, houden van reizen, televisie en hun computer.





(JSA)