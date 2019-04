Gouden liefde begon in Dancing Rodeo Joeri Seymortier

02 april 2019

16u23 6 Eeklo Marc Poppe en Agnès De Reu uit de Bus in Eeklo hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd.

Het gouden koppel vierde het jubileum met het stadsbestuur, hun drie kinderen en acht kleinkinderen. Het koppel zag elkaar voor het eerst in Oedelem, op Bokke Kermis. Een tweede ontmoeting was er in dancing De Rodeo in Eeklo, en daar is de liefde begonnen. Het koppel heeft jarenlang geboerd en de zoon heeft het bedrijf overgenomen. Vroeger gingen ze graag zwemmen, maar nu houden ze het bij fietsen. Ook de kleinkinderen opvangen is een passie.