Gouden liefde begon in dancing Rodeo 12 juni 2018

Carlos Lippens en Gerda Laureyns uit de Vierschare in Eeklo zijn vijftig jaar getrouwd. Carlos is een bezige bij en had onlangs een succesvolle tentoonstelling met zijn verzameling communieprentjes in het Zonneheem. Hij is ook lid van de seniorenraad, KWB St-Jozef, NSB, het Alegria koor, Okra, de Bibliotheek Eeklo en Bibliotheek AZ Alma Eeklo. Gerda volgt naailes, werkt graag met de computer en gaat graag op stap. Het gouden koppel leerde elkaar destijds kennen in dancing Rodeo in Eeklo. Zoon Philip en schoondochter Ineke zorgden voor twee kleinkinderen: Bo en Ferre.





