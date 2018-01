Gouden geluk voor Eric en Suzanne 31 januari 2018

02u39 0

Eric de Greef en Suzanne De Buck uit de Louis Van Doornestraat in Eeklo zijn vijftig jaar getrouwd. Ze hebben lange tijd in Blankenberge gewoond, maar kwamen in 2010 terug naar Eeklo. Ze hebben twee kinderen, Christiaan en Sabine. Er zijn vier kleinkinderen. Eric heeft eerst in enkele fabrieken gewerkt en werd toen verzekeringsagent. Ook Suzanne werkte in de fabriek en was ook poetsvrouw. Het gouden koppel gaat graag naar het voetbal, houdt van reizen en gaat graag uit eten."





(JSA)