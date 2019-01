Goede voorlopige resultaten voor BOB-campagne Wouter Spillebeen

17 januari 2019

16u47 0 Eeklo In de politiezone Meetjesland Centrum bleek 4,04 procent van de bestuurders, die sinds de start van de BOB-campagne gecontroleerd werden, onder invloed te zijn van alcohol. Dat is een stuk minder dan de 6,07 procent die vorig jaar geklist werd.

De politiezone onderwierp sinds het begin van de campagne op 30 november 991 bestuurders aan een ademtest. veertig van hen hadden een glas te veel op en tien automobilisten waren zodanig geïntoxiceerd dat ze hun rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen moesten inleveren. Zes bestuurders reden onder invloed van drugs, zij moesten ook hun rijbewijs afgeven.

Tijdens de eindejaarsactie een jaar geleden blies nog 6,07 procent van de bestuurders over de limiet. “We doen het dit jaar dus opmerkelijk beter”, concludeert de politie. Vorig jaar werden 1.220 automobilisten gecontroleerd. “De campagne loopt nog tot 28 januari en we beogen om ook deze editie dat aantal te behalen.” De controleacties gaan dus nog even door.

De politie wijst nog eens op het gevaar van rijden onder invloed. “Bij de 43 verkeersongevallen die werden vastgesteld binnen de periode van de campagne bleken tien bestuurders te rijden onder invloed. Drie van hen moesten hun rijbewijs voor vijftien dagen inleveren”, aldus de politie.