Gladde vloer blijft probleem in nieuw zwembad Joeri Seymortier

24 december 2018

09u50 0 Eeklo De gladde vloer aan de rand van het nieuwe zwembad in Eeklo blijft een probleem en vraagt naar een oplossing.

De Eeklonaar geniet massaal van het nieuwe Verbauwenbad, op de site van het Sportpark in Eeklo. “De gladde vloer blijft wel een probleem”, geeft uittredend schepen van Sport Dirk Van De Velde (CD&V) toe. “Wie uit het zwembad komt en met natte voeten op de vloer stapt, kan in de problemen komen. Er zijn af en toe valpartijen. Dat zal sowieso opgelost moeten worden.”

Onafhankelijk gemeenteraadslid Michel De Sutter maakt zich ook zorgen over de beweegbare bodem van het zwembad. Hij las een artikel over een zwemmer in een ander zwembad, die zwaargewond geraakt was nadat hij in het zwembad dook, maar dat veel te ondiep bleek te zijn. De beweegbare bodem was naar boven gehaald, maar dat wist de zwemmer niet. “De hoogte van de beweegbare bodem staat heel duidelijk aangeduid bij ons. Dat is trouwens ook wettelijk verplicht”, zegt schepen Van De Velde nog.