Gezinsbond kiest hoofdstad Meetjesland voor zomerzoektocht 27 juli 2018

02u36 0 Eeklo Gezinssport Vlaanderen, de sportafdeling van Gezinsbond, organiseert haar zomerzoektocht dit jaar in Eeklo.

Elk jaar kiest Gezinssport Vlaanderen een andere plek om de zomerzoektocht te houden, en dit jaar is de hoofdstad van het Meetjesland aan de beurt. De zomerzoektocht lokt gemiddeld 4.000 deelnemers, dus dat is een opsteker voor de horeca in en rond Eeklo. "Met deze zomerzoektocht willen we gezinnen op een leuke manier aan het bewegen krijgen", zegt voorzitter Freddy Denert.





Gezondheid

"Recreatief sporten is belangrijk voor de gezondheid en om je gewoon goed in je vel te voelen. We willen dat aanmoedigen op elke leeftijd, en daarom is zo'n zomerzoektocht voor het hele gezin net zo belangrijk. Je kan die doen met de kinderen, ouders en grootouders. Een perfecte dag uit in deze topzomer", aldus voorzitter Freddy Denert.





De zomerzoektocht start aan het Stip in de Molenstraat 36 in Eeklo of aan de Huysmanhoeve, Bus 1 in Eeklo. Er is een wandelzoektocht van drie kilometer of een fietszoektocht van dertig kilometer.





Kortingsbonnen musea

Deelnemen kost 15 euro. Daarvoor krijg je de zoektochten, een geocache-boekje, een stadsplannetje, leuke gadgets en kortingsbonnen voor musea en bezienswaardigheden. Leden van Gezinsbond en Gezinssport Vlaanderen betalen 10 euro.





Voor meer informatie over de zomerzoektocht kan je surfen naar de website www.gezins sportvlaanderen.be. (JSA)