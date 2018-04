Gewonde bij botsing 11 april 2018

Bij een verkeersongeval in de Zeelaan in Balgerhoeke is maandagnamiddag rond 17 uur een vrouw gewond geraakt. Een 19-jarige man uit Maldegem die achter haar reed, merkte haar auto te laat op. Het kwam tot een kop-staartaanrijding. De verwondingen van het slachtoffer zijn niet ernstig. (OSG)