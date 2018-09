Gewond na val met fiets 03 september 2018

Een 67-jarige man uit Eeklo is zaterdag naar het ziekenhuis AZ Alma overgebracht nadat hij met zijn koerfiets ten val kwam in de Aardenburgkalseide in Maldegem. De man moest uitwijken voor een auto en verloor zo het evenwicht.





