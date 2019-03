Gewaagde keuze met enkel Belgische mode, maar kledingzaak Mooi! viert nu eerste jubileum Joeri Seymortier

02 maart 2019

17u02 0 Eeklo Kledingzaak Mooi! in de Boelare in Eeklo heeft haar vijfde verjaardag gevierd.

Vijf jaar geleden maakten de zussen Véronique en Anja Cromheecke een opvallende en best gewaagde keuze, door een boetiek te openen die enkel Belgische mode verkoopt. En dat blijkt nu een schot in de roos. “Zowel gevestigde merken als Nathalie Vleeschouwer, Just in Case, Hampton Bays en Améline by Mayerline, als startende labels zoals Fam & Imprevu krijgen hier hun plaatsje”, zeggen de zussen. “De Belgische mode heeft echt veel in zijn mars: van klassiek pak tot hippe lange jurken, en trendy accessoires. Bovendien ben je dan ook zeker van een duurzaam en kwaliteitsvol product.”

Info: www.mooi-eeklo.be.