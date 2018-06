Gevluchte volleyballer vindt thuis bij Zovoc OORLOG DWINGT BASHAR (29) FAMILIE IN PALESTINA ACHTER TE LATEN JOERI SEYMORTIER

22 juni 2018

02u46 0 Eeklo Volleybalclub Zovoc Zomergem heeft een nieuwe speler met een zwaar levensverhaal. Bashar Aldahnoon (29) komt uit de Gaza in Palestina en moest daar twee jaar geleden vluchten voor zijn leven. Na wat omwegen door Europa is hij nu in Eeklo beland. Hij is een volleybaltalent en gaat aan de slag bij de Zomergemse ploeg.

In Palestina speelde Bashar Aldahnoon bij een nationale kampioenenploeg, dus volleyballen kan hij als de beste. Maar de voorbije twee jaar was volleybal het verste van zijn gedachten, want hij moest vluchten voor zijn leven. Op de vlucht voor de oorlog, moest hij alles achterlaten wat hem lief was. Nu hij in zijn nieuwe thuisstad Eeklo rust gevonden heeft, wil hij bij Zovoc Zomergem weer sporten.





Elektriciteit

"Bashar stond bij ons op training, met een briefje in de hand met mijn naam op", zegt Tim Maenhout van Zovoc. "Hij woont in Eeklo als vluchteling en had zijn begeleider verteld dat hij dolgraag weer volleybal wou spelen. De begeleider heeft één en ander opgezocht en hem naar Zovoc gestuurd. We hebben hier echt niet lang moeten nadenken. De hele ploeg heeft Bashar meteen met open armen ontvangen. Na de training zijn we Bashar soms wel eens kwijt. Dan moet hij blijkbaar naar het thuisfront bellen. Daar hebben ze maar op beperkte momenten van de dag elektriciteit en bereik. Dus hij moet zich vaak haasten om zijn ouders, broers en zussen te horen."





Zoontje van 2 maanden oud

Bashar woont nu in de Sint-Jozefwijk in Eeklo, met zijn Syrische vrouw die hij op zijn vlucht leerde kennen. Twee maanden geleden werden ze de trotse ouders van hun zoontje Khaled. "Ik ben nog altijd vluchteling, maar ik heb het gevoel dat ik mijn leven weer op de sporen krijg", vertelt Bashar in zijn beste Nederlands. "In Palestina kon ik niet verder veilig leven. Daar zijn al 3.000 doden en 12.000 zwaargewonden gevallen. Ik kon twee jaar geleden niets anders dan vluchten en mijn familie achterlaten. Geloof me: niemand doet dat voor zijn plezier. Ik wou eigenlijk naar Istanbul, maar ben uiteindelijk in Griekenland terecht gekomen. Ook daar kon ik niet blijven. Ik wou dan eigenlijk naar Zweden, maar ik hoorde van vrienden dat ik in Brussel het best geholpen zou worden. Ik heb een tijd in Nieuwpoort en Antwerpen gewoond, maar pas hier in Eeklo voel ik mij thuis. Hier wil ik blijven."





Professioneel niveau

Bij volleybalclub Zovoc voelt Bashar zich helemaal thuis. "Ik word gerespecteerd voor wie ik ben en dat is een fantastisch gevoel. Tussen 2010 en 2013 heb ik in Palestina echt op professioneel niveau volleybal gespeeld. Ik heb weer wat achterstand opgelopen, maar ik hoop dat ik hier snel weer in topvorm ben", zegt Bashar nog.