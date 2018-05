Geuzenontbijt 04 mei 2018

03u02 0

Grijze Geuzen en het Huis van de Mens Eeklo organiseren op zondag 6 mei een Geuzenontbijt in De Bakkerei, Pastoor De Nevestraat 12 in Eeklo. Van 9.30 tot 10.30 uur is er ontbijt en nadien gaat Eric Goeman in gesprek met Jos Vandervelpen en Nina Vaneeckhaut over het thema mensenrechten. Voor het ontbijt betaal je 12 euro. Kom je enkel naar de toespraak, dan betaal je 5 euro als je geen lid bent. Kaarten: freddy.van.weymeersch@telenet.be of 0495/32.20.71. (JSA)