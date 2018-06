Getuigen van vandalisme gezocht 13 juni 2018

02u52 0

De politie van zone Meetjesland Centrum is op zoek naar getuigen van vandalisme maandagavond op de parking van het Provinciaal Domein Het Leen in de Gentsesteenweg in Eeklo. Tussen 17.30 uur en 19 uur sloegen vandalen daar de achterruit van een auto in. De eigenaar is een 68-jarige man uit Zomergem. Wie het vandalisme zag gebeuren of meer weet over de feiten, kan zich melden bij de politie op het nummer 09/376.46.46. (WSG)