Getuigen raken het niet eens wie ongeval veroorzaakte Wouter Spillebeen

04 december 2018

16u45 0 Eeklo Drie getuigen moesten dinsdagochtend in de Gentse rechtbank hun versie geven van het einde van een feestje in café Patjelli in Eeklo. Een man zou een vrouw naar huis gebracht hebben en daarbij een kleine aanrijding hebben veroorzaakt. Maar de man beweert dat hij helemaal niet achter het stuur zat.

Een jonge vrouw was met collega’s naar een feest geweest. In café Patjelli hadden ze tot in de vroege uurtjes grote hoeveelheden alcohol gedronken. “Ik ben dan naar mijn auto gestapt en ben achter het stuur gaan zitten, maar ik merkte dat ik niet meer kon rijden”, vertelde de eerste getuige, die eigenaar is van de auto waarmee de uiteindelijke aanrijding gebeurde. “Dan klopte S. op mijn raam. Hij zou me naar huis voeren. Onderweg viel ik in slaap. Ik weet niet wat er tijdens de rit gebeurd is, maar later kreeg ik ineens een brief van de politie omdat er een aanrijding gebeurd was.”

In de straat van de vrouw zou S. tijdens het keren de auto van een overbuur geraakt hebben. “Mijn achterlicht was wat beschadigd, maar ik dacht dat iemand tegen mijn geparkeerde auto gereden was”, aldus de vrouw.

Geheugenverlies

Van die verklaring klopt volgens S. geen woord. “We zijn samen vertrokken uit het café, maar ik heb haar niet naar huis gevoerd. Ik ben gewoon te voet naar huis gegaan”, zei hij. Maar zijn geheugen liet hem in de steek. “Ik heb haar nog nooit naar huis gevoerd”, opperde de man. “In uw verklaring na de feiten zei u net dat u dat al een paar keer deed”, merkte de rechter op. Waarop de beklaagde voorzichtig reageerde: “Dan zal dat wel zo zijn.”

Ook de twee laatste getuigen leken aan geheugenverlies te lijden. Van de tweede getuige zat een verklaring in het dossier waarin ze zei dat S. plaats nam achter het stuur, maar in de rechtbank scheen ze daar niets meer van te weten. “Ik heb geen verklaring afgelegd en ik weet ook niet hoe mijn handtekening eronder komt”, beweerde ze.

Telefonische verklaring

De derde getuige kon niet meer duidelijkheid brengen. “Ik weet enkel dat ze samen weggegaan zijn, maar niet wie gereden heeft”, klonk het. Ook aan haar verklaring schort iets. Op het papier staat dat de verklaring werd afgelegd in het politiebureau, maar daar zou de getuige niet geweest zijn. “Mijn verklaring gebeurde telefonisch. Dan is het papier per post naar mij gestuurd en heb ik het ondertekend”, zegt ze.

Om uit de impasse te raken moeten de politieagenten die de verklaringen opstelden op 12 maart ook komen getuigen voor de rechter.