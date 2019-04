Geschiedenis Huysmanhoeve gebundeld in brochure: van 1241 tot nu Joeri Seymortier

09u46 0 Eeklo De rijke geschiedenis van de Huysmanhoeve in Eeklo is gebundeld in een brochure: een nieuwe Erfgoedsprokkel van de provincie.

Voortaan kan de bezoeker extra genieten van wat het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve op het vlak van erfgoed te bieden heeft. Deze gratis brochure loodst de bezoeker langs enkele interessante erfgoedelementen op de site, en vertelt het verhaal ervan. “De majestueuze toegangspoort uit de dertiende eeuw laat al vermoeden dat dit een plek is met een bijzondere geschiedenis”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier. “Haar bestaan heeft de hoeve te danken aan gravin Johanna van Constantinopel en aan het Rijke Gasthuis van Gent dat in 1241 gronden kocht en hier de hoeve ‘Het Groot Goed’ oprichtte. Tot 1348 beheerde het klooster de hoeve zelf, daarna werd de uitbating van het domein uitbesteed aan opeenvolgende pachters. In 1736 werd het hof verpacht aan Johannes Huysman, meteen het startpunt van een lange reeks opeenvolgende pachters van de familie Huysman. In 1991 kocht het provinciebestuur de eigendom aan en sinds 2010 is het de thuisbasis van vzw Plattelandscentrum en Toerisme Meetjesland en kent de hoeve een invulling als streekcentrum.”

Toekomst

Vorig jaar startten instandhoudingswerken aan het poortgebouw om verdere aftakeling, in afwachting van een definitieve restauratie, tegen te gaan. Dit jaar starten bouwwerken aan de koeienstal en schuur. De koeienstal blijft op het gelijkvloers dienstdoen als museum. De bovenverdieping wordt ingericht tot educatieve en polyvalente ruimte met een leskeuken. De huidige cafetaria wordt ingericht tot vergaderzaal. Een nieuwe, grotere cafetaria komt er in de grote schuur.

De Erfgoedsprokkel is gratis te verkrijgen aan het onthaal van de Huysmanhoeve, of via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.