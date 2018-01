Gentse krokettenbar sluit nu vrijdag DAPHNE AERS VERLAAT HORECA EN KIEST VOLUIT VOOR HAAR BEDRIJF JOERI SEYMORTIER

02u51 0 Foto Michel Moens Daphne Aers met het Gentse team van haar kroketbar. Eeklo Na de krokettenbar in Eeklo gaat nu ook de krokettenbar 'Pure Daphne' in Gent eind deze week definitief dicht. Zakenvrouw Daphne Aers uit Eeklo wil zich volop focussen op haar bedrijf TNS Kroketten en laat de horeca voor wat het is. "De krokettenbar in Gent was rendabel, maar de horeca is moeilijk te combineren met het bedrijfsleven", zegt Daphne.

Daphne Aers van TNS Kroketten uit Eeklo wou overal in Vlaanderen, en ver daarbuiten, een imperium aan krokettenrestaurants uitbouwen. Maar die droom wordt nu opgeborgen. Vorig jaar werd de krokettenbar in de Boelare in Eeklo al gesloten, en vrijdagavond gaat ook de krokettenbar in de Gebroeders Vandeveldestraat in Gent definitief dicht. De vrouw die bekend werd door de 'Beste Hobbykok van Vlaanderen' op VTM heeft maanden gezocht naar een partner die het horecagedeelte van het bedrijf voor zijn of haar rekening wou nemen, maar er werd niemand gevonden. Daphne beslist daarom om nu voluit te kiezen voor het bedrijfsleven en haar TNS Kroketten nu verder internationaal uit te bouwen.





"De krokettenbar in Gent was rendabel en zat zowat elke dag vol", zegt Daphne Aers. "Maar ik had gewoon de tijd niet om daar zelf elke dag te zijn. Als je een goede horecazaak wil, dan moet je daar als zaakvoerder zelf elke dag aanwezig zijn. Ik heb maanden gezocht naar de juiste overnemers voor het horecagedeelte van mijn krokettenbedrijf, maar ik heb niemand gevonden. En dan moet je een beslissing nemen en keuzes maken. Mijn krokettenfabriek TNS in Eeklo groeit en 'boomt', en dus wil ik daar volledig voor gaan. Met heel veel spijt in het hart zal de krokettenbar in Gent vrijdagavond voor de allerlaatste keer open zijn."





De krokettenbar in Eeklo had het destijds moeilijk, maar die in Gent zat letterlijk elke dag vol. De sluiting is net daarom een grote verrassing. "Het is puur een verhaal van keuzes maken", zegt Daphne.





Mobiliteitsplan

"Het zou heel gemakkelijk zijn om het nu op het mobiliteitsplan van Gent te steken, maar daar heeft het niets mee te maken. Het pand is vanaf zaterdag vrij en is over te nemen. Iemand die voluit voor de horeca wil gaan, kan daar zeker goede zaken doen. Maar ik wil mij volop toeleggen op de krokettenfabriek en heb dus geen tijd meer voor de horeca."





Ovenkroketten

TNS Kroketten op het industrieterrein in Eeklo draait ondertussen op volle toeren. "We hebben het voorbije jaar drie extra mensen aangenomen in de administratie en vijf extra mensen in de productie", zegt Daphne trots.





"We blijven verschillende soorten kroketten ontwikkelen. Dit jaar willen we uitpakken met de nieuwigheid van ovenkroketten. Heerlijke smaakbommen die niet meer in de frituur moeten, maar in de oven kunnen afgebakken worden. Mensen willen lekker eten, maar denken ook aan hun gezondheid. We willen helemaal meespringen op die trein en ontwikkelen de komende maanden een nieuwe formule."