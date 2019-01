Gemeenteraad wordt uit stadhuis gezet Oppositie niet opgezet met beslissing nieuw stadsbestuur Joeri Seymortier

23 januari 2019

14u57 0 Eeklo Het stadhuis van Eeklo dreigt haar belangrijkste functie te verliezen. De nieuwe bestuursploeg verhuist de maandelijkse vergaderingen van de gemeenteraad van het stadhuis naar het Stadskantoor midden het industrieterrein. “De belangrijkste vergadering van de stad hoort nochtans thuis in het belangrijkste gebouw van de stad”, klinkt de kritiek.

De gemeenteraad van Eeklo wordt maandag gehouden in de halfronde zaal van het Stadskantoor in de Industrielaan. Voor het eerst in de stadsgeschiedenis gebeurt dat niet meer in de raadzaal van het stadhuis op de Markt. Weg traditie, weg sfeer. Het nieuwe bestuur zegt voor de gemeenteraad te veel dossiers naar het stadhuis te moeten verhuizen. In het Stadskantoor kan ook meer publiek zitten, er is volgens burgemeester Van de Velde meer parkeerplaats, en er kunnen daar ook gemakkelijker zaken geprojecteerd worden.

De verhuis is een beslissing van het nieuwe schepencollege en werd niet doorgesproken met de fractieleiders van de oppositie. “Een jammere zaak”, reageert oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) die nu in de oppositie zit. “Het stadhuis is het hart van onze democratie. Het stadhuis is het huis van de burger, en dus het belangrijkste gebouw in onze stad. Een gemeenteraad hoort ook thuis in een raadzaal. De naam van die zaal is niet voor niets gekozen. Er is ook geen enkel overleg geweest met de politieke partijen. In de vorige legislatuur is dat wel gebeurd, en dan wilden alle partijen in het stadhuis blijven. Benieuwd welke verborgen agenda achter deze beslissing zit.”

Restauratie

Het stadhuis wordt met deze beslissing opnieuw veel minder gebruikt. De statige raadzaal zal nu enkel nog dienst doen als ceremonielokaal voor huwelijken en ontvangsten. Op de benedenverdieping zit ook nog de dienst Burgerzaken, en daar komen zowat 15.000 bezoekers per jaar binnen. Er zijn in het stadhuis ook kabinetten, waar de burgemeester en schepenen mensen kunnen ontvangen. “Er ligt nochtans een plan op tafel om het stadhuis grondig te restaureren en van de zolder een nieuwe grote raadzaal te maken”, zegt Koen Loete. “Dat dossier werd in 2007 al ingediend voor subsidies, en die zouden er na lang wachten nu eindelijk aan komen. Gaat de nieuwe ploeg de langverwachte renovatie dan niet meer doen?”

Slecht voor horeca

Ook N-VA is niet te spreken over wat zij een eenzijdige beslissing noemen. “Terwijl de nieuwe meerderheid beloofde om meer stadsdiensten naar het centrum te halen, wordt de gemeenteraad weggeduwd naar het industriepark”, zegt fractieleider Peter De Graeve (N-VA). “Dat is het enige publieke moment van een stadsbestuur, en dat wordt nu weggestoken. Mensen die te voet of met de fiets komen, moeten een pak verder. Ook de horeca van de Markt verliest na de gemeenteraad het bezoek van politici en publiek. Een foute keuze”, klinkt het nog.