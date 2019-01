Gemeenteraad Eeklo vanaf maart ook thuis te volgen vanuit luie zetel Joeri Seymortier

31 januari 2019

Eeklo wil de maandelijkse vergadering van de gemeenteraad vanaf maart streamen, zodat burgers de debatten ook thuis kunnen volgen.

Paul Verstraete (N-VA) is al langer vragende partij om de gemeenteraad te streamen, en zou daar graag voor samenwerken met AVS. Dat wou het nieuwe schepencollege niet goedkeuren, maar er wordt wel onderzocht hoe de burger thuis van in zijn luie zetel de gemeenteraad zou kunnen volgen. “We onderzoeken volop de haalbaarheid om de zittingen van de gemeenteraad live tot bij de burger te brengen”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “De functionele, technische en juridische aspecten worden komende weken verder bestudeerd. Het is om onze bedoeling om de gemeenteraadszitting van 18 maart voor het eerst live te streamen. Tijdens deze zitting wordt ook de beleidsnota van deze legislatuur voorgesteld.”

Eeklo zoekt nog naar meer manieren om snel met de burger te kunnen communiceren. Een totaal vernieuwde website met push-berichten voor de Eeklonaar staat op het verlanglijstje.