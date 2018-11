Geliefde kok van zorgcentrum gaat met ingrediënten aan de haal: na ontslag dreigt nu veroordeling Sam Ooghe

08 november 2018

14u53 0 Eeklo Een 59-jarige kok uit het Meetjesland riskeert een celstraf met uitstel nadat hij jarenlang steeds meer spullen meenam uit het zorgcentrum waar hij werkte.

De man verscheen vandaag voor de correctionele rechtbank van Gent voor de loondiefstal. Hij werkte maar liefst 39 jaar in het centrum, waar hij bij de oude bewoners bijzonder geliefd was.

Maar de man werd er ontslagen. Er verdween steeds meer eten uit de keuken van het zorgcentrum. Dat kwam, volgens de advocaat van de kok, door een geleidelijke normvervaging. “Er heerste een losse sfeer: ingrediënten die bijna over datum waren, werden meegenomen naar huis. Brood namen de mensen mee voor hun huisdieren, enzovoort.”

Maar de kok zag zelf de grens niet meer — dat gaf hij deze voormiddag ook toe. Wat begon met overschotten, eindigde met steeds grotere hoeveelheden eten, zodat er sprake was van loondiefstal. De politie trof bij de man thuis bijvoorbeeld kommen met kilo’s rode bieten aan, en heel wat vlees. “Ik vraag me zelfs af hoe iemand dat ooit allemaal zou kunnen opeten", aldus de openbaar aanklager.

Het parket vroeg zes maanden cel met uitstel. “Maar mijn cliënt is al voldoende gestraft”, pleitte de advocaat van de beklaagde. “Hij is de mensen kwijt die hij zo graag zag. En zijn loon ging van 2.700 toen naar 1.400 euro nu. Ik vraag de opschorting.” Het parket verklaarde zich daarmee akkoord, maar de beslissing is aan de rechter. Vonnis over twee weken.