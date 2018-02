Geheel sportaccommodatie wordt Sportpark 09 februari 2018

De totale site van alle sportaccommodatie in de Burgemeester Pussemierstraat in Eeklo krijgt een nieuwe naam, en zal voortaan het Sportpark genoemd worden. Het gaat om de bestaande sporthal, het nieuwe zwembad dat daar momenteel gebouwd wordt, de nieuwe buitenschoolse kinderopvang Dolfijn en de sportterreinen er achter. Het vernieuwde Sportpark van Eeklo wordt feestelijk geopend op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. "De sportclubs houden nu al best hun agenda vrij, want we willen ze volop betrekken bij dat feest", zegt schepen Dirk Van de Velde (CD&V+). (JSA)