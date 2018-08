Geert Faes stopt als voorzitter Bakfiets 21 augustus 2018

De vzw Bakfiets, de organisator van het Herbakkersfestival dat afgelopen weekend in Eeklo georganiseerd werd, moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op het einde van het feestweekend kondigde Geert Faes enigszins verrassend het einde van zijn voorzitterschap aan. "Dit was inderdaad mijn laatste Herbakkersfestival als voorzitter van vzw Bakfiets", zegt Geert Faes. "Ik heb twaalf jaar mee aan de kar geduwd en we hebben ondertussen een goede ploeg enthousiaste bestuursleden opgebouwd. Samen met de vele vrijwilligers die afgelopen weekend ook geholpen hebben, is het nu aan hen om de vzw Bakfiets verder te zetten."





Geert Faes is leerkracht in De Meidoorn, presenteerde vroeger op AVS, en is ook een veelgevraagd muzikant. Hij maakte ook een fotoboek over 775 jaar Eeklo. Of hij stopt als voorzitter van Bakfiets omdat er nieuwe uitdagingen op zijn pad komen, is niet duidelijk. (JSA)