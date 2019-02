Geert Faes componeert na tien jaar opnieuw schoolmusical: “Trots dat er nog eens Faes-liedjes gezongen worden in een musical” Joeri Seymortier

13 februari 2019

10u19 0 Eeklo Muzikant en leraar Geert Faes uit Eeklo componeert na tien jaar nog eens een schoolmusical. Niet voor zijn eigen school De Meidoorn, maar wel voor de OLV-van-Lourdesinstituut in Ekeren bij Antwerpen.

Precies tien jaar geleden werd op basisschool De Meidoorn in Eeklo de musical ‘De Kast’ opgevoerd, maar nadien zat de musicaltraditie in de school er op. Geert Faes startte later samen met CC De Herbakker en Wim De Winne het theaterproject De Bende op, maar nu maakt hij nog eens een echte schoolmusical. “De musicaltraditie is overgesprongen naar het OLV-van-Lourdesinstituut in Ekeren bij Antwerpen”, zegt Geert Faes. “Daar werden de voorbije jaren al enkele musicals van De Meidoorn opgevoerd, maar dit jaar schrijft de school zelf een musical. Leerkracht Wim Jacobs schreef het verhaal ‘Tussen hemel en aarde’ en vroeg aan mij om daarbij de muziek te componeren. Ik ben echt trots dat er tien jaar na De Kast weer Geert Faes-liedjes gezongen worden in een heuse musical.”

De voorstellingen worden gehouden op 15 en 16 februari, in de Ekerse Theaterzaal.