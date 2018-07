Geen rookverbod op Balloonmeeting, wel op Jazzenede 27 juli 2018

De burgemeester van Assenede stelt een algemeen rookverbod in op de festivalweide van het muziekfestival Jazzende, dat gisterenavond begonnen is. "Door de extreme droogte is de kans op brandgevaar te groot", zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). "Ook op Camping Jazzenede geldt een algemeen rookverbod en wordt vuur maken verboden zolang de extreme hitte verder duurt. Op het festivalterrein zijn voldoende schaduwplekken voor de festivalbezoekers om verkoeling te zoeken."





Eeklo voert dan weer geen algemeen rookverbod in op de Balloonmeeting van komend weekend. Dat werd eerst geopperd in het kader van de brandpreventie bij de aanhoudende droogte. "We hebben samen gezeten met de brandweercommandant, onze evenementencel en de organisatoren", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Daar werd beslist om geen algemeen rookverbod uit te vaardigen. Bezoekers van de Balloonmeeting wordt wel gevraagd om extra voorzichtig te zijn. Er komen zes extra brandblusapparaten en de stewards krijgen een korte opleiding over hoe die te gebruiken. Er zullen ook extra blusemmers aan de foorattracties zijn. Een team van de brandweerpost Eeklo zal zowel zaterdag als zondag aanwezig zijn op de terreinen", besluit Koen Loete.





