Geen aparte loszones langs N9 31 mei 2018

Al te vaak wordt de rechterrijstrook van de N9 ingenomen door een stilstaande vrachtwagen, die aan het laden of lossen is aan een winkel in het centrum. Vervelend, want dan moet al het doorgaand verkeer op één vak en vooral in de spits kan dit voor problemen zorgen. De stad heeft lang naar oplossingen gezocht, maar die liggen niet voor de hand. "Laden en lossen in ons centrum op de N9 kan op de parkeerstroken of op het eerste rijvak", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "Speciaal aangelegde laad- en loszones in de Stationsstraat of Boelare hebben geen zin, omdat de te beleveren winkels te ver uit elkaar liggen. Bovendien nemen die laad- en loszones parkeerplaatsen in die niet gebruikt kunnen worden. Gewoon een beetje begrip en geduld, en iedereen kan zijn werk doen", zegt De Waele nog. (JSA)