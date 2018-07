Geef je zegje over mobiliteitsplan 02 juli 2018

Eeklo heeft het nieuwe mobiliteitsplan klaar. De inwoners morgen vanaf vandaag tot en met 3 augustus de plannen inkijken en hun zegje doen tijdens het openbaar onderzoek. Wie het dikke dossier wil inkijken, kan dat doen op het Stadskantoor in de Industrielaan 2. Dat kan van maandag tot en met vrijdag, telkens van 9 tot 12.30 uur en woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. Het dossier kan ook bekeken worden via www.eeklo.be/mobiliteitsplan. De opmerkingen kunnen digitaal worden ingediend via mobiliteit@eeklo.be of met een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen. (JSA)