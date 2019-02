Geduld is op: eerste boetes voor parkeren op busstrook aan stedelijk Sportpark Joeri Seymortier

25 februari 2019

09u49 0 Eeklo De politie van Eeklo heeft de eerste processen-verbaal opgemaakt voor chauffeurs die aan het stedelijk Sportpark parkeren op de busstrook.

Op de parking voor het nieuwe zwembad in Eeklo parkeren gewone wagens te vaak op de parkeerstrook die voor bussen bedoeld is. Die parkeerstrook ligt het dichtst bij de ingang van het Sportpark, en oogt dus aantrekkelijk voor wie dicht wil parkeren. Het foutparkeren is al weken een ergernis op sociale media. De stad heeft nu op de parkeerstrook duidelijke beschildering aangebracht, om nog duidelijker aan te tonen dat het effectief om een parkeerstrook voor bussen gaat. Maar nog altijd zijn er wagens die daar toch parkeren.

“Er werd genoeg gewaarschuwd, maar sommige mensen luisteren echt niet”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “Afgelopen weekend werden er al verschillende processen-verbaal opgemaakt voor foutparkeerders op de busstrook. Het is onbegrijpelijk dat mensen die sport willen gaan doen, blijkbaar te lui zijn om op de reglementaire parkeerplaatsen te gaan staan. Er zullen controles blijven gebeuren. Foutparkeren leidt in de toekomst tot wel erg dure parkeertickets wanneer je gaat zwemmen of sporten. En dat terwijl je tien meter verder gratis kan parkeren.”