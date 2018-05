Gedenkplaat voor oorlogsslachtoffers 31 mei 2018

Eeklo heeft een gedenkplaat onthuld in de Waaistraat, voor Adiel en Kamiel Geeraard Huysman, die precies honderd jaar geleden oorlogsslachtoffers werden.





"Op 30 mei 1918, in het vierde jaar van de Eerste Wereldoorlog en van de bezetting door het Duitse leger, vonden drie lagere schooljongens nabij de Duitse kazemat van de Hollandstellung een oorlogstuig dat op scherp stond", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Bij de ontploffing van deze bom verloren de broers Adiel en Kamiel Geeraard Huysman het leven. Zij waren de jongste zonen van het echtpaar Bernardus Huysman en Francisca Schollier, pachters van wat nu de Huysmanhoeve is. Hun speelkameraad Theofiel Steyaert uit de Peperstraat overleefde dit dramatisch gebeuren, maar werd zwaargewond. Precies honderd jaar na dit oorlogsongeval, werd ter nagedachtenis van deze twee burgerslachtoffers een gedenkplaat geplaatst." (JSA)