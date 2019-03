Gedaan met zomaar vuurwerk afsteken op oudejaar (tenzij je toelating krijgt van de burgemeester) Joeri Seymortier

19 maart 2019

13u38 0 Eeklo Eeklo voert een totaalverbod in op het gebruik van particulier vuurwerk op oudejaar. Wie toch vuurwerk wil afsteken, moet daarvoor de toelating krijgen van de burgemeester.

In de laatste nacht van oud naar nieuw mocht iedereen die dat wou in Eeklo zomaar vuurwerk de lucht in schieten. Nu komt er een totaalverbod. “Tot nu mocht je op oudejaar zomaar vuurwerk afsteken, zonder dat je daarvoor de toelating nodig had”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Vuurwerk op oudejaar zal vanaf nu enkel nog kunnen, wanneer daar vooraf een specifieke toelating voor gegeven wordt. Wie geen toelating aanvraagt, en op oudejaar toch vuurwerk afschiet, riskeert een GAS-boete.

Waarom we de maatregel strenger maken? De wijziging komt de veiligheid en het dierenwelzijn ten goede. Gezien de dichte bebouwing in ons centrum brengt het afschieten van vuurwerk de veiligheid in het gedrang en verhoogt het brandgevaar. Knallen van vuurwerk en de felle flitsen doen ook dieren behoorlijk schrikken. Elk jaar lopen heel wat dieren in paniek weg van huis, of sterven ze ten gevolge van het vuurwerk. Dat willen we nu tegengaan door particulier vuurwerk wat aan banden te leggen.”