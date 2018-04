Geboortestad rouwt om Johan Stollz MUZIKANT KREEG VORIG JAAR NOG STADSMEDAILLE VOOR ZIJN CARRIÈRE JOERI SEYMORTIER

04 april 2018

02u51 0 Eeklo Eeklo rouwt mee om de plotse dood van pianist en componist Johan Stollz. Hij werd in Eeklo geboren en bracht er ook zijn jeugd door. Hij werkte als jonge kerel zelfs even voor de stadsdiensten. Vorig jaar kreeg hij nog de Stadsmedaille voor zijn indrukwekkende carrière.

Johan Stollz (88) is voor iedereen de man die 'Concerto voor Natasha' in 1968 de hitlijsten in zong. Voor de jeugd is hij vooral die man in wit pak, die in 2016 schitterde in 'The show must go on' op VIER. Hoe groot hij als artiest ook geworden is, is hij ook altijd de eenvoudige volkse jongen uit Eeklo gebleven.





"Ik heb de hele wereld gezien, maar mijn jeugdjaren in Eeklo vergeet ik nooit", vertelde Johan Stollz vier jaar geleden nog in deze krant. "Ik werd geboren in de Kerkstraat en heb daar de eerste twaalf jaar van mijn leven doorgebracht. Ik was een jongetje van amper vier jaar, toen ik al op de piano van mijn moeder zat te tokkelen. Ik ben naar de lagere school geweest in de Broederschool. Daar mocht ik meezingen in het knapenkoor. Op mijn twaalfde ben ik uit Eeklo vertrokken en ging ik naar het college in het Waalse Malonne. Mijn ouders vonden het belangrijk dat ik mijn talen leerde en daarom werd ik naar daar gestuurd. Ik mocht maar drie keer per jaar naar Eeklo terugkeren."





Stadsmedaille

Johan Stollz heette eigenlijk Jan Stolle en was de enige zoon van Marie Tourny en houthandelaar Henry Stolle. "Mijn vader overleed in een ongeval toen ik 18 jaar was", vertelde de pianist ons. "Ik was de enige zoon thuis, dus was het normaal dat ik voor mijn moeder zou zorgen. Ik heb toen acht maanden op de 'werklozendienst' van het stadhuis van Eeklo gewerkt. Dat was in de tijd van burgemeester Maurice Goethals. Die man geloofde zo in mijn talent als muzikant, dat ik van hem in de namiddag vrijaf kreeg om naar het conservatorium te gaan. Ik heb ook nog op het ministerie en bij De Post gewerkt."





Burgemeester Koen Loete (CD&V+) krijgt een glimlach op zijn gezicht wanneer hij aan de vele ontmoetingen met de Eeklose ster terugdenkt. "Vorig jaar hebben we de man nog de Stadsmedaille overhandigd", zegt burgemeester Loete.





"Johan is altijd heel erg aan Eeklo gebonden gebleven. Hij had de allure van een wereldster, maar eigenlijk was het een volksfiguur. Ik herinner mij nog het verhaal uit 1948, waarin Stollz schitterde in een massaspektakel op de Markt. Hij kreeg de rol van Christus aan het kruis. Tijdens één van de voorstellingen begon het zo hard te onweren dat iedereen weg liep. Johan bleef hangen aan het kruis en vloekte. Hij wist alleen niet dat zijn microfoon nog open stond en dat iedereen hem kon horen", haalt de burgemeester de herinneringen op.